В Крыму произошел выброс неизвестного вещества

В городе Армянск на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Михайличенко.

По его словам, в результате выброса появился желтый налет на металлических предметах, на крышах и на листьях деревьев. «Выехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора и сотрудники министерства экологии. Проходят исследования», — отметил Михайличенко.

Чиновник заявил, что результаты экспертизы будут получены в ближайшие дни. По информации СМИ, местные жители жалуются на пострадавший урожай в огородах. В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что жалобы поступали из двух соседних городов: Армянска и Красноперекопска.

«Привлечены сотрудники подведомственного Минприроды Крыма государственного автономного учреждения РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений" для проведения отбора проб компонентов окружающей среды и проведения лабораторных исследований факторов негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении ведомства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!