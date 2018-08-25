На Украине объяснили отказ забирать корабли из Крыма

Если Украина заберет свою военную технику из Крыма, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, оставшийся на полуострове флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием. «Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет"», — отметил Гайдук.

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Он также напомнил, что формирование ВМС Украины происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР. При этом, по мнению Гайдука, киевские власти не смогли должным образом использовать советскую технику.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что заберет брошенную в Крыму военную технику только вместе с полуостровом.

В начале этого года российский лидер Владимир Путин предложил Украине вернуть оставшиеся на полуострове корабли, самолеты и бронетехнику. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».

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