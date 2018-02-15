Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль. С таким заявлением он выступил во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

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«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль.

«Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — резюмировал он.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

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Президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове, 11 января. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

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