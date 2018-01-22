Киев нашел причину отказаться от забытых в Крыму кораблей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику, оставшиеся в Крыму. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на заявление дипломата.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — пояснил Климкин.

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Он подчеркнул, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. Никаких соответствующих дипломатических нот Украина от Москвы не получала, добавил министр.

11 января президент России Владимир Путин сказал, что Москва согласна передать Киеву оставшуюся на полуострове военную технику, которая, по его словам, находится «в плачевном состоянии». Путин добавил, что Россия готова пригласить украинских военных для помощи в утилизации опасного и не подлежащего транспортировке боезапаса.

На следующий день премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил России вместе с военной техникой вернуть и Крым.

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