Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видео

Состояние оставшихся в Крыму украинских кораблей, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву, сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах запечатлены морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». На корпусах видна ржавчина. С 2014 года корабли находятся под контролем Черноморского флота ВМФ России.

Путин 11 января предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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