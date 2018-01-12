Песков объяснил предложение Путина передать Украине боевые корабли из Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Путина вернуть Украине ее военную технику, оставшуюся в Крыму. Слова представителя Кремля приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в пятницу, 12 января.

«Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки», — сказал Песков.

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Он отметил, что подготовка возвращения военной техники из Крыма потребует контактов с Киевом.

11 января Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих. Речь идет о кораблях, авиации и бронетехнике. По словам российского лидера, боевые машины находятся «в плачевном состоянии».

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко высказал несогласие с этой оценкой. Он уточнил, что на полуострове находилось восемь боевых кораблей, одному из них требовался ремонт главных двигателей, БМП на два батальона и «они все были практически готовы» к работе.

В свою очередь, бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что данная техника еще в 2014 году «устарела и является металлоломом».

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