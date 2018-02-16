В Крыму оценили требование Киева о ремонте брошенных на полуострове кораблей

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости напомнил, что полуостров не является «ремонтной мастерской» Украины. С таким заявлением он выступил, комментируя требование украинских властей отремонтировать и вернуть оставленные на полуострове корабли.

«Может они еще и свою технику пригонят из Украины? Мы что тут, ремонтная мастерская? Мы их металлолом все прекрасно помним. Помним подводную лодку, которая стояла у нас в Севастополе, приваренная проволокой, чтобы не утонула. Свой металлолом пускай забирают, и никаких проблем нет. Нам он не нужен, а если им нужен, то пусть забирают», — сказал Шеремет.

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Также депутат усомнился в уместности использования слова «техника» для оставшегося в Крыму украинского вооружения. "«Слово "техника" тут неуместно. Это металлолом. Вооружение было все разворовано еще при Украине, поэтому они сегодня хотят свои проблемы переложить на плечи другого государства», — считает он.

15 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Киеву оставленные в 2014 году в Крыму корабли, предварительно отремонтировав. «Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — указал он.

Президент России Владимир Путин в начале текущего года предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

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