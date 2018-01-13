Украинский генерал испугался возвращения техники из Крыма

Украинский генерал запаса, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что в случае возврата военной техники из Крыма необходимо направить специалистов для обследования техники на предмет взрывчатки. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

«Если предположить, что мы принимаем технику, они могут заложить в корабле скрытые взрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Они заваривали бомбы в корпус, а в нужный момент взрывали», — заявил эксперт, вспомнив взрыв на линкоре «Новороссийск» в 1955 году в Севастополе. Тогда, по одной из версий, во время передачи корабля комиссия обнаружила глухую переборку в носу корабля, за которой находился мощный заряд взрывчатого вещества.

«Профессиональная группа должна всесторонне изучить, в каком состоянии находится техника — принимать ее или нет», — резюмировал генерал.

Романенко известен скандальными экспертными комментариями. Так, 30 декабря он заявил, что считает Крымский мост уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования объектом. 28 октября он предположил, что Россия отрабатывает «операции по захвату важных для Украины государственных объектов» при помощи подводных лодок Черноморского флота.

Путин 11 января предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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