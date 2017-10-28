Генерал ВСУ рассказал о намерении России использовать подлодки против Украины

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия намерена использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины. Об этом он сказал в опубликованном в субботу, 28 октября, интервью изданию «Апостроф».

На вопрос о том, будут ли российские вооруженные силы использоваться против ВСУ Романенко ответил утвердительно и высказал мнение, что армия РФ отрабатывает «операции по захвату важных для Украины государственных объектов». «Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?» — добавил он.

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В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подлодок.

В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук высказал мнение, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях и намерениях, в том числе и в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе, однако украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны РФ. Политики в Киеве постоянно позволяют себе высказывать резко враждебные по отношению к России заявления. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.

С 2015 года в состав Черноморского флота вошли шесть подводных лодок проекта 636.3 (Improved Kilo по классификации НАТО): «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино». В сентябре 2017-го подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» в Средиземном море нанесли удар из подводного положения крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ (группировки «Исламское государство», запрещена и признана экстремистской в РФ) на Ближнем Востоке.