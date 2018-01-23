В Кремле ответили на претензии Киева по возврату вооружения

Устное предложение президента России Владимира Путина вернуть Киеву оставшуюся в Крыму украинскую военную технику носит официальный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 23 января.

Песков отметил, что в Кремле не считают необходимым направлять Украине какие-либо письменные уведомления, «потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации». «Могут быть официальные документы: главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — добавил он.

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Отвечая на вопрос, можно ли трактовать заявление украинской стороны об отсутствии официальных предложений от Москвы как нежелание вывозить технику, пресс-секретарь призвал дождаться конкретного ответа. «Все-таки Киев должен сказать — да или нет», — подчеркнул Песков.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву военную технику 11 января.

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