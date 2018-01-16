Песков не определил реакцию Киева на предложение Путина по боевым кораблям

В Кремле не получали конкретного ответа от Киева на предложение президента России вернуть военную технику из Крыма, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 января.

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — сказал представитель Кремля.

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12 января Дмитрий Песков назвал предложение Владимира Путина вернуть Киеву корабли, самолеты и бронетехнику, которые остались на полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих, жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». Говоря об этой инициативе, российский лидер отметил, что боевые машины в настоящее время находятся «в плачевном состоянии».

В свою очередь, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко с оценкой Путина не согласился. По его словам, ряд машин нуждается в ремонте, но в целом они готовы к работе. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

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