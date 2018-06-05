Названы самые грязные регионы России

Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область. Она заняла 85 место в рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года, сообщает RT.

Следом идет Челябинская область (84-е место) и Московская область (83-е), которая попала в список из-за проблем со свалками.

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Регионами с самой благополучной экологической обстановкой названы Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. По словам председателя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места.

Экологи составляют рейтинг с 2007 года и публикуют его по итогам каждого сезона. При составлении списка оценивается состояние воздуха, воды, сбросов и выбросов, а также активность общественных организаций, эффективность работы властей и некоторые другие критерии. Первые строчки традиционно занимают сельскохозяйственные, а последние — промышленные регионы страны.

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