Определены самые чистые и самые грязные регионы России

Завод «Карабашмедь» в Карабаше Челябинской области. В июле 2010 года прокуратура обязала его провести модернизацию производства, чтобы прекратить загрязнение окружающей среды.

Общероссийская организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017 года. Самой чистой оказалась Тамбовская область, а самой грязной — Челябинская (85-е место). Анализ списка приводит RT.

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт отмечает, что в субъекте остается острым вопрос загрязнения воздуха. «Проблемы есть, но есть и динамика по их решению — то же снижение выбросов. Также область является пилотным регионом по введению новых нормативов выбросов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация начнет меняться в лучшую сторону», — пояснила она.

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Одними из лидеров рейтинга также стали Республика Алтай (второе место) и Алтайский край (третье место). На последних строчках расположились Свердловская (84-е место) и Ленинградская области (83-е место).

Москва, которая по итогам зимы была пятой, опустилась на два пункта. Сразу за ней — Санкт-Петербург, он поднялся на один пункт.

«В столице уже прошло множество мероприятий, посвященных Году экологии. Активно продолжаются благоустройство и другие практические природоохранные мероприятия. Но выбросы сероводорода весной в столице и экстремально сильный ураган 29 мая по итогам сезона снизили экологический рейтинг региона на два пункта», — отмечает директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

При анализе учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.