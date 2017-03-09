Названы самые грязные регионы России

Самым грязным регионом России оказалась Челябинская область. Такие данные содержатся в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам зимы 2016-2017 годов. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает RT.

В числе худших оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская и Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

По данным экспертов, лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае. В десятке благополучных регионов также значатся Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

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Ситуация в Москве и Санкт-Петербурге улучшилась по сравнению с осенью 2016 года. Сейчас они занимают пятое и девятое места, тогда как ранее были на седьмой и двенадцатой позициях соответственно.

«В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и так далее. Даже тема противогололедных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже», — пояснил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

При составлении рейтинга учитывались состояние воздуха, воды, выбросы, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Указом президента 2017 год объявлен в России Годом экологии.