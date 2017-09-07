Названы самые чистые регионы России

Организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг субъектов России по итогам прошедшего лета, передает RT в четверг, 7 сентября.

Самым чистым регионом страны названа Тамбовская область. Вторая позиция за Республикой Алтай, а третье место — за Алтайским краем.

Наиболее грязными признаны Свердловская и Челябинская области.

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Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку самых экологически благополучных субъектов, причем Северная столица (4-е место) обошла южную (7-е место).

При составлении рейтинга оценивалось состояние воздуха, воды, сбросов и выбросов, а также активность общественных организаций, эффективность работы властей и некоторые другие критерии. Список составляется четыре раза в год начиная с 2007-го. Первые строчки традиционно занимают сельскохозяйственные, а последние — промышленные регионы страны.