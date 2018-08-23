Россияне оценили экологию

Большинство россиян позитивно оценивают экологическое состояние окружающей среды, но считают, что ответственность за решение экологических проблем несут региональные и местные власти. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Более 60 процентов граждан считают экологию в месте проживания хорошей, а 37 процентов отзываются о ней негативно. Социологи отмечают, что этот показатель постепенно рос с 2009 года. Тогда положительно экологическую обстановку оценили 39 процентов россиян, а в 2017 году — уже половина респондентов.

Наиболее острыми проблемами экологии участники опроса сочли загрязнение воздуха заводами (17 процентов), мусорные свалки (15 процентов) и отсутствие очистки рек и озер (10 процентов). Пятая часть опрошенных заявила, что в их регионе таких проблем нет.

Почти две трети россиян убеждены, что не могут повлиять на экологическую обстановку в населенном пункте. Взять на себя ответственность за состояние окружающей среды согласились только 15 процентов соотечественников. Почти треть граждан уверены, что отвечать за экологию должны местные власти. Четверть опрошенных думают, что экология входит в зону ответственности региональных властей. Еще десять процентов называют ответственными за экологию Минприроды, экологическую полицию и МЧС.

«Россияне последнее время в большей степени склонны перекладывать ответственность на государство и считают, что от самого населения мало что зависит», — заявил аналитик ВЦИОМ Кирилл Родин.

13 августа сообщалось, что в России может появиться новый налог для организаций и граждан, которые наносят урон окружающей среде.

В июне были названы самые грязные регионы России. В тройке антилидеров оказались свердловская, Челябинская и Московская области.

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