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«У норвежской экополитики двойные стандарты»

Сопредседатель Экологической палаты России о лицемерной позиции северного соседа

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

На Всероссийском экологическом форуме во Владимире обсуждались многие вопросы, касающиеся охраны природы и рационального природопользования. Уже устоялось мнение о том, что раньше, во времена СССР, наша природа постоянно загрязнялась промышленностью, а западные страны регулярно снижали техногенное воздействие. Но сейчас, в Год экологии, Россия усиленно освобождается от загрязнений, причем особый упор делается на очищении Арктики. С другой стороны, по данным Экологической палаты России, наш сосед по Арктической зоне — Норвегия — не только отказывается подписывать международные соглашения в области охраны окружающей среды, но и по сей день продолжает варварскую практику складирования отходов горнорудного производства в море. О том, чем такая политика Норвегии грозит России, мы поговорили с сопредседателем Экопалаты Вадимом Петровым.

«Лента.ру»: Вы заявили, что Норвегия отказывается встать в ряды поборников защиты окружающей среды. В чем это выражается?

Петров: Год назад на сессии Международного союза охраны природы (МСОП) представители 51 государства поддержали соглашение о запрете складирования отходов в море. Норвегия — практически единственная страна, отказавшаяся подписать этот документ. Уже почти полвека норвежцы практикуют захоронение опасных химических отвалов горнодобывающих производств у себя в морских фьордах. И это, подчеркну, поддерживается на государственном уровне. Мы имеем дело не просто с позицией частных компаний, которые не хотят тратиться на охрану природы, а с политикой страны.

Почему, на ваш взгляд, Норвегия придерживается такой политики?

Норвегия уже не раз уличалась в лицемерном поведении. Сегодня Норвегия — это страна двойных стандартов в экологии. Промышленности там позволено все. И делается это ради прибылей. Наши соседи тратят сотни миллионов долларов на защиту реликтовых лесов в Индонезии, а на своей территории ведут себя не по правилам. В отличие от России, которая выполняет реальную работу по очистке своей территории, Норвегия только декларирует красивые принципы.

Может, складировать отходы в море безопаснее?

Это не так. Представьте: вы извлекаете из недр руду, содержащую ценные металлы. Эта руда обрабатывается разными химикатами, чтобы получить нужные элементы. А потом весь этот объем прямиком отправляется на глубину 300 метров, недалеко от берега. Если вы яд положите в банку с водой, то вся вода будет отравлена!

Норвежский институт морских исследований провел обстоятельное исследование такого воздействия на морскую биосистему. Выводы неутешительные: страдает хрупкая экосистема, включая и рыбу, и водоросли. И так не только в месте захоронения. Морские течения разносят соединения тяжелых металлов далеко за пределы Норвегии, в том числе и в сторону России.

Цифры поражают! Только одно норвежское предприятие ежегодно утилизирует в море 1,2 тысячи тонн серной кислоты, 1 тысячу тонн натрия, 1 тысячу тонн фосфорной кислоты, 360 тонн углекислоты и 90 тонн акриламида. Это не считая других кислот, растворителей и тяжелых металлов, среди которых медь, никель, свинец, цинк и ртуть.

То есть получается, что норвежцы отравляют наши воды?

И не только воды! Если бы утилизация происходила наземным способом, то все отходы оставались бы в Норвегии. Сейчас же выходит, что прибыли норвежские компании берут себе, а грязь «дарят» всему миру. Через морские границы фьордов, где складируются отходы, пролегают пути миграции трески. Дикий лосось приходит на нерест в эти бухты. Рыба, нашпигованная вредными элементами, плывет в Баренцево море и далее вдоль протяженной сухопутной арктической границы России. Норвежские отходы мы употребляем в пищу. Через испарения вредные химические соединения попадают в атмосферу и с осадками выпадают уже на российской земле. Это мрачная картина, но, увы, она реальная.

А наша страна не применяет такие варварские технологии в Арктике?

Мы точно не разрешаем сваливать горные отходы в море. Арктика — самая хрупкая экосистема не только нашей страны, но и мира. Сегодня Россия развивает Арктику и в экологической сфере. Армия, промышленные компании, простые граждане участвуют в очистке Арктики от накопившегося во времена СССР мусора. Предприятия переходят на природосберегающие технологии, и мы постоянно снижаем техногенное воздействие. Это целенаправленная политика государства.

Что может сделать Россия для защиты от норвежской грязи?

Мы уже составили обращение к послу Норвегии в России. Есть позиции международных структур. Недавно Экологическая палата присоединилась к глобальному договору ООН, крупнейшей международной инициативе в области устойчивого развития. Как раз одна из задач этого договора — продвижение принципов экологической ответственности. Нам нужно организовать такое давление на норвежцев, чтобы они не отмахивались от проблемы, а решали ее. Весь мир стал бережнее относиться к окружающей среде, и сейчас попытаться что-то скрыть становится невозможным.

Если ничего не делать, то что нам грозит?

В международной резолюции МСОП говорится, что утилизация горных отходов на дне моря может нанести значительный ущерб морской среде. Происходит загрязнение воды и воздуха тяжелыми металлами, загрязняющие вещества проникают в подводные течения, уничтожаются морская и прибрежная среды обитания, нарушается биоразнообразие и береговая линия, утрачивается природное и культурное наследие, заиливаются заливы и порты.

А на человеке как это скажется?

В конечном итоге все это отражается на здоровье человека. Действия норвежской стороны наносят арктической зоне России гораздо больший ущерб, чем захоронения радиоактивных отходов времен СССР в Баренцевом море. Причем все вместе взятые. Там они погружались на дно в специальных контейнерах, и программа по их извлечению и утилизации гарантирует отсутствие каких-либо утечек. А ядовитый концентрат, который норвежцы без какой-либо защиты сваливают в море, распространяет отраву на тысячи километров от места сброса.

Справка:
Норвегия — практически единственная страна в мире, которая отказывается подписывать международную конвенцию о запрете на сброс отходов горного производства в море. СМИ регулярно сообщают, что норвежские компании, в частности Nussir (медь), Nordic Mining (титан/рутил) и Sydvaranger (железная руда), сваливают опасные вещества в норвежские фьорды. Миллионы тонн отработанной руды с остатками меди, никеля, ртути вкупе с побочными в производственном процессе химикатами захороняются на дне моря. Оттуда вредные химикаты морскими течениями попадают и в территориальные арктические воды России. Три фьорда, куда активно сваливаются отходы горнопромышленников, Бёк-фьорд, Реппа-фьорд и Ферде-фьорд, являются национальными семужьими фьордами, где водится дикая семга. Также через морскую границу этих фьордов проходит миграция океанской трески.

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