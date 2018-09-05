Переживающих из-за химикатов в Крыму назвали агентами украинских спецслужб

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что панику после выброса химикатов в Армянске создают агенты украинских спецслужб. Чиновник на заседании оперативного штаба призвал местных жителей не реагировать на провокационные заявления, распространяемые в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Крым24».

«Баламутят воду люди, не проживающие в Красноперекопске и Армянске. Я смотрю по адресам. Это все деятели известные, персонажи, которые из любой мухи пытаются себе пиар сделать. Никто из них в Красноперекопске не был, в Армянск никто не приехал, но пишут гадости. Все они работают на украинские спецслужбы, как правило», — заявил Аксенов.

Глава республики добавил, что оснований для паники нет. «Крымчанам гарантирую, что от вас ничего не скрывается. При малейшей опасности для жизни и здоровья будут приняты самые экстраординарные меры», — сказал Аксенов.

Власти готовы в случае необходимости ввести в Красноперекопске все меры по защите населения и окружающей среды, которые сейчас предпринимаются в Армянске, но пока оснований для этого нет, отметил чиновник.

Ранее Минобороны Украины заявило, что экологическая обстановка в Армянске ухудшилась из-за учений российской армии. Военные проводили стрельбы в районе расположения отстойников химических отходов титанового и содового заводов и снаряды попали в эти объекты, считают в Киеве.

В ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. На крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет. До этого в городе несколько дней стоял неприятный запах. 4 сентября в городе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Власти утверждают, что здоровью жителей ничто не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма.

По предварительным данным, причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя на заводе «Крымский титан». Работу предприятия приостановили на две недели.

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