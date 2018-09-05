Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма

Ухудшение экологической обстановки в городе Армянске, расположенном на севере Крыма, спровоцировали учения Вооруженных сил России, состоявшиеся там в середине августа. Об этом говорится на сайте украинского Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«13-19 августа этого года в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения ВС России проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма», — цитируют в сообщении слова представителя пресс-центра украинского оборонного ведомства Александра Мотузяника.

Также представитель Минобороны Украины заявил, что «российское оккупационное командование пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение путем распространения в СМИ ложных и искаженных сообщений, дезинформирующих общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму».

В конце августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, в результате которого на металлических предметах, крышах и листьях деревьев образовался желтый налет. Местные жители начали жаловаться на головную боль, кашель, высыпания, а также на кисло-железистый привкус во рту.

Власти полуострова выдвинули версию, согласно которой причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский Титан». Работа предприятия была приостановлена на две недели.

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