Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дети, проживающие в городе Армянске на севере Крыма, должны чувствовать, что Украина о них заботится. Слова украинского лидера приводит телеканал «112 Украина».

В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Порошенко затронул тему ухудшения экологической обстановки в Армянске. Президент Украины выразил мнение, что Киев должен создать условия для вывоза детей из Армянска на Украину для «отдыха, оздоровления и спасения». Соответствующее поручение он дал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

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«Нашим областным администрациям я прошу донести, чтобы соответствующие приглашения были организованы, пограничной службе — обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных детских групп. Они должны чувствовать заботу украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированной территории, независимо от того, это оккупированная территория украинского Крыма или оккупированная территория украинского Донбасса», — добавил Порошенко.

«Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, происходит на оккупированной территории, знать ее причины. Тем более что, по версии надежных источников, которые я имею в своем распоряжении, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов», — сказал президент Украины.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. На крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет. До этого в городе несколько дней стоял неприятный запах. Местные жители начали жаловаться на головную боль, кашель, высыпания, а также на кисло-железистый привкус во рту. 4 сентября в городе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Власти утверждают, что здоровью жителей ничто не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма.

Власти полуострова выдвинули версию, согласно которой причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский Титан».

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