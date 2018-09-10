Украина пообещала любой ценой не пустить воду в Крым

Украина не допустит возобновления подачи воды в Крым. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» Борис Бабин, занимающий пост представителя президента Украины в Крыму. Офис Бабина расположен в Херсоне.

«Мы любой ценой не дадим эту воду. Население в этой воде не нуждается, вода нужна предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет. Это государственная политика. Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую», — заявил Бабин.

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9 сентября замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев готов обсудить с Москвой поставку воды на полуостров, если Россия признает «факт оккупации Крыма».

Недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму в конце августа и начале сентября. На заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель, который представляет собой открытый водоем. Это привело к увеличению концентрации кислот и испарениям в атмосферу. Раньше кислотонакопитель разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина перекрыла поставки.

В ночь на 24 августа в крымском городе Армянске произошел выброс неизвестного вещества, на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет. До этого в городе несколько дней стоял неприятный запах, местные жители жаловались на недомогание. 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Власти утверждают, что угрозы здоровью жителей нет, но всех детей Армянска решено отправить в санатории и лагеря в другие районы.

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