В Крыму отказались променять воду на признание «оккупации» Россией

В Крыму отказались принимать «провокацию» Украины о возобновлении подачи воды на полуостров в обмен на признание территории временно оккупированной Россией. Об этом заявил в интервью RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, с тем же предложением власти Украины обращались к Крыму в период его энергетической блокады. «Власти тогда также предлагали возобновить снабжение в обмен на то, что в соглашениях, которые будут подписаны, Крым назовут субъектом и частью Украины», — пояснил он.

Политик сообщил, что Крым справлялся без воды со стороны Северо-Крымского канала на протяжении четырех лет. «Несмотря на то что проблема воды существует, для ее решения осуществляются различные меры. А с Украиной даже не стоит обсуждать этот вопрос, потому что она не способна на нормальные договорные отношения», — заключил депутат.

Материалы по теме Крымская жажда Почему на полуострове все меньше питьевой воды

Ранее 9 сентября замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Он заявил, что российским властям придется «обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма». Только после этого Киев будет готов обсудить с Москвой, «сколько им будет стоить эта вода».

Проблемы с обеспечением водой в Крыму начались после вхождения в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина заблокировала поставки воды на полуостров. В 2017 году в Херсонской области заработала дамба, позволившая гражданам получать воду по Северо-Крымскому каналу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!