На Украине похвастались засухой в Крыму

Из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове возникли серьезные проблемы с водой. Об этом интернет-порталу «Обозреватель» заявил депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли Днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, что артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились, и пошло засоление в почве», — заявил Джемилев.

Он также отметил, что Украина не будет обсуждать с Россией восстановление подачи воды. «Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупация полуострова, никаких других переговоров не намечается», — добавил депутат.

Северо-Крымский канал построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды. В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, Украина перекрыла шлюзы канала. С тех пор Россия регулярно пытается восстановить поставки воды на полуостров.

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