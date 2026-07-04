Подполковник в отставке Дэвис: Силы НАТО вместе не могут победить Россию

Запад со всем своим военным и промышленным потенциалом оказался не способен нанести России поражение в конфликте на Украине, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Мы неопровержимо доказали, что весь коллективный Запад — все мы, НАТО и все остальные страны, оказывающие поддержку сверх альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Польшу, — не способны победить Россию», — признался он.

Как отметил Дэвис, это также подтверждает то, что даже на раннем этапе конфликта попытки НАТО переломить ситуацию в свою пользу закончились провалом. По его словам, Россия действует на Украине крайне осторожно, избегая лишнего риска.

Ранее в Британии заявили, что успехи Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине очевидны каждому, кто умеет читать карту, но большинство западных лидеров не способны верно оценить происходящее. В Лондоне отметили, что российский народ «никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты».

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Россия стремится к окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.