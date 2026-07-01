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07:27, 1 июля 2026Мир

Британский политик назвал очевидными успех России в конфликте с Украиной

Гэллоуэй: Успехи российской армии в ходе специальной военной операции на Украине очевидны
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Успехи Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине очевидны каждому, кто умеет читать карту, но большинство западных лидеров не способны верно оценить происходящее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера Партии труда Британии Джорджа Гэллоуэйя.

Гэллоуэй утверждает, что западные политики не способны увидеть линию фронта длиной в тысячу миль, которая постоянно двигается в пользу России.

Кроме того, спикер подчеркнул, что российский народ «никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты». И россияне не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве своей страны.

Ранее в Соединенных Штатах Америки (США) рассказали о состоянии главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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