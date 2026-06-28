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23:57, 28 июня 2026Россия

Путин иронично ответил на заявления о якобы успехах ВСУ

Путин иронично ответил на ожидания победы Украины и призвал ЕС подождать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания европейских политиков, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы добиваются успехов на фронте. Об этом он высказался в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин ответил на заявления о якобы успехах ВСУ и призвал Европу подождать победы Киева.

«Если Украина, оказывается, занимает новые и новые территории, то есть она побеждает, если все это так и есть на самом деле, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну пусть подождут», — иронично предложил российский лидер.

Ранее Путин высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что Россия стремится к окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.

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