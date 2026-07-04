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06:24, 4 июля 2026Россия

В России высказались об эффективности нового дрона ВСУ словами «отверточная сборка»

Генерал-майор Липовой: БПЛА ВСУ Peace Duck — просто реклама, Киеву уже ничем не помочь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Презентация на Украине нового дрона Peace Duck для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала просто очередной рекламой, как и заверения, что этот БПЛА способен без участия человека поражать цели на финальной стадии. Так об эффективности нового беспилотника высказался генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с «Газетой.Ru».

«Новые беспилотники — это либо разработки еще советских инженеров, либо отверточная сборка того, что Украина получает от стран НАТО. Киевскому режиму сейчас уже не помогут никакие беспилотники», — заверил эксперт. Он предложил все заявления Киева делить пополам.

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