Генерал-майор Липовой: БПЛА ВСУ Peace Duck — просто реклама, Киеву уже ничем не помочь

Презентация на Украине нового дрона Peace Duck для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала просто очередной рекламой, как и заверения, что этот БПЛА способен без участия человека поражать цели на финальной стадии. Так об эффективности нового беспилотника высказался генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с «Газетой.Ru».

«Новые беспилотники — это либо разработки еще советских инженеров, либо отверточная сборка того, что Украина получает от стран НАТО. Киевскому режиму сейчас уже не помогут никакие беспилотники», — заверил эксперт. Он предложил все заявления Киева делить пополам.