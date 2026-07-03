ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

ВС России уничтожили редкий танк Т-80УД «Береза» ВСУ

Одним из танков, которые уничтожили Вооруженные силы (ВС) России на выезде из Константиновки, оказался редкий Т-80УД «Береза» ранних серий. Об этом пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

В публикации обратили внимание на кадры работы операторов FPV-дронов, которые поразили Т-80УД ВСУ. Машина на видео оснащена навесной динамической защитой «Контакт-1», которую ставили в первые годы производства танков. Позднее Т-80УД получили комплекс встроенной динамической защиты «Контакт-5».

Киев унаследовал 12 советских Т-80УД. Эту модификацию Т-80У отличает дизельный двигатель 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил.

Также ВС России поразили импровизированную ремонтно-эвакуационную машину на основе корпуса самоходной гаубицы «Мста-С» и башни танка Т-72Б.

В феврале стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в войска партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Технику на базе танка Т-80 усовершенствовали на основе опыта специальной военной операции.