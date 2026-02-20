«Ростех» поставил в войска партию модернизированных БРЭМ-80

«Ростех» поставил в войска партию модернизированных машин БРЭМ-80

Концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Созданные на базе шасси танка Т-80 машины усовершенствованы с учетом специальной военной операции (СВО). «Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение — механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что БРЭМ-80 может эвакуировать тяжелые западные танки, а в ходе одного из конкурсов машина смогла потянуть связку шести танков Т-80 общей массой более 270 тонн.

В сентябре 2025 года Telegram-канал «Уголок Ситха» заметил, что российские бойцы повысили защищенность БРЭМ-Л «Беглянка», которая выполняет задачи в зоне СВО.

В августе госкорпорация заметила, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, которая стала развитием базовой БРЭМ-1, получила более мощный двигатель.