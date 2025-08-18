Названы преимущества «эвакуатора» на шасси танка Т-90

«Ростех»: Эвакуационная машина БРЭМ-1М может вытащить технику из болота

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, которая стала развитием базовой БРЭМ-1, получила более мощный двигатель. Преимущества техники назвала госкорпорация «Ростех».

БРЭМ-1М построена на шасси танка Т-90, который получил двигатель мощностью одна тысяча лошадиных сил. Базовая БРЭМ-1, в основе которой лежит Т-72, оснащена силовым агрегатом мощностью 840 лошадиных сил.

«По своим функциональным и тактическим характеристикам БРЭМ-1М, или "эмка", превосходит "единичку". Сошник-бульдозер позволяет "эмке" закрепляться даже на слабых грунтах, более мощные основная и вспомогательные лебедки могут вытащить объект из болота», — говорится в сообщении.

БРЭМ-1М получила кран грузоподъемностью до 20 тонн, электросварочное оборудование и другие приспособления для эвакуации и ремонта техники в полевых условиях. Защищенность машин обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита.

В феврале в России представили обновленную версию БРЭМ-80. Машина на шасси танка Т-80 получила сплошную защиту корпуса, как на модернизированных Т-80БВМ. Также тягач оснащен «мангалом» и комплексом радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.