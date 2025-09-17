Российские бойцы обрезинили «Беглянку»

Российская БРЭМ «Беглянка» в зоне СВО получила резиновый «мангал»

Российские бойцы повысили защищенность бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Л) «Беглянка», которая выполняет задачи в зоне СВО. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На записи видна БРЭМ-Л с металлической надстройкой, которая прикрывает верхнюю полусферу машины. «Мангал» получил дополнительные резиновые экраны, а на открытом участке в передней части закрепили стальные цепи. Эта конструкция призвана защитить «Беглянку» от ударов дронами-камикадзе.

Плавающая БРЭМ-Л построена на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Гусеничная машина с двигателем мощностью 450 лошадиных сил развивает скорость до 70 километров в час. «Беглянка» предназначена для эвакуации, ремонта и техобслуживания легкой бронетехники. Машина оснащена крановой установкой, тяговой лебедкой и сошником-бульдозером. Также в состав оборудования «Беглянки» входит сварочный аппарат.

В феврале на полигоне в Московской области представили обновленную версию БРЭМ-80 с дополнительной защитой. Машина получила антидроновый «мангал», комплекс радиоэлектронной борьбы и дополнительные блоки динамической защиты.