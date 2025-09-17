Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:52, 17 сентября 2025Наука и техника

Российские бойцы обрезинили «Беглянку»

Российская БРЭМ «Беглянка» в зоне СВО получила резиновый «мангал»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Уголок Ситха»

Российские бойцы повысили защищенность бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Л) «Беглянка», которая выполняет задачи в зоне СВО. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На записи видна БРЭМ-Л с металлической надстройкой, которая прикрывает верхнюю полусферу машины. «Мангал» получил дополнительные резиновые экраны, а на открытом участке в передней части закрепили стальные цепи. Эта конструкция призвана защитить «Беглянку» от ударов дронами-камикадзе.

Плавающая БРЭМ-Л построена на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Гусеничная машина с двигателем мощностью 450 лошадиных сил развивает скорость до 70 километров в час. «Беглянка» предназначена для эвакуации, ремонта и техобслуживания легкой бронетехники. Машина оснащена крановой установкой, тяговой лебедкой и сошником-бульдозером. Также в состав оборудования «Беглянки» входит сварочный аппарат.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В феврале на полигоне в Московской области представили обновленную версию БРЭМ-80 с дополнительной защитой. Машина получила антидроновый «мангал», комплекс радиоэлектронной борьбы и дополнительные блоки динамической защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Стало известно о передвижении войск после учения «Запад-2025»

    Путин поручил поднять один тип выплат с 2027 года

    Памятник «Маше и Медведю» рядом с Лениным напугал россиян

    В Чечне сняли на видео огромный кортеж из люксовых авто. Его возглавляли полицейские Mercedes и «гелики» с инициалами Кадырова

    Актриса взяла на борт самолета один аксессуар и нарвалась на штраф

    Инфляционные ожидания в России резко снизились

    Неуловимую черную пантеру впервые сняли на видео во время спаривания

    Бывший губернатор Нью-Йорка попал в объективы камер в попытке сделать сальто на подиуме

    Литва отчиталась о задержании россиян и украинцев по подозрению в организации терактов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости