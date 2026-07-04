Сборная Колумбии победила Гану и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Колумбии победила Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии победила команду Ганы со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Единственный мяч на 14-ой минуте забил колумбийский нападающий Джон Арьяс.

Этот матч стал последним в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. В 1/8 финала сборная Колумбии сыграет с командой Швейцарии.

Второй раунд плей-офф ЧМ откроет встреча национальных сборных Канады и Марокко. Матч состоится 4 июля в 20:00 по московскому времени на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.