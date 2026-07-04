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06:09, 4 июля 2026Мир

В США назвали фатальную ошибку Запада в конфликте с Россией

Профессор Миршаймер: Запад поверил в миф об угрозе со стороны России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Запад совершил фатальную ошибку и убедил себя в неизбежности войны с Россией. Теперь страны продолжают строить свою политику по Украине на ложных представлениях, пришел к такому выводу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Западные элиты, и прежде всего европейские, убедили себя в том, что нам неизбежно придется воевать с Россией. Именно поэтому, как они считают, необходимо всеми силами вцепиться в Украину», — отметил эксперт.

По его мнению, именно Украина «является тараном и главным оружием против России, пока Запад перевооружается в рамках подготовки к третьей мировой войне».

Ранее в Госдуме заявили, что Прибалтика с «маниакальным упорством ползет» к началу третьей мировой войны. До этого президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

В свою очередь, журналист Винсент Эрвуэ заявил, что саммит «Большой семерки» лишь закрепил за его участниками роль политических банкротов. Рейтинги практически всех лидеров стран-членов опустились до рекордно низких значений.

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