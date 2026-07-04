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04:18, 4 июля 2026Россия

В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ

Бречалов: ВСУ пытались атаковать ракетой предприятие в Удмуртии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить ракетой по предприятию в Удмуртии. Об отражении вражеской атаки на российский регион рассказал в своем Telegram-канале глава Республики Александр Бречалов.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ракета была сбита в небе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков работают оперативные службы. Бречалов пообещал жителям региона сообщать дополнительную информацию по мере поступления.

«Напоминаю, задача врага – посеять панику, но мы вместе. Огромная просьба не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию», — добавил Бречалов.

Ранее ВСУ ударили ракетами по Белгороду. В результате чего, в городе пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением.

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