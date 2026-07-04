Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:46, 4 июля 2026Мир

Трамп захотел пригласить Обаму и Байдена в Белый дом для одной цели

Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для совместного просмотра футбола
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил совместный просмотр в Белом доме матча по американскому футболу в компании своих политиков Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы и Джо Байдена. Об этом политик рассказал в подкасте второй леди США Уши Вэнс.

«Может быть, мне стоит пригласить Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена вместе с Бушами или Бушем? Может быть, мне стоит пригласить некоторых из этих людей для совместного просмотра футбольного матча?» — вопросил Трамп.

Политик добавил, что это «была бы неплохая история» и «пресса сошла бы с ума».

Ранее Дональд Трамп допустил, что сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер может одержать успех на предварительных выборах кандидата от Демократической партии для следующих президентских выборов. До этого Хантер признал, что был деградировавшим крэковым наркоманом.

До этого Трамп назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку американскими лидерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ

    В России высказались об эффективности нового дрона ВСУ словами «отверточная сборка»

    В США назвали фатальную ошибку Запада в конфликте с Россией

    Американский военный заявил о крахе плана Запада в отношении России

    В США узнали о «раздражающих» ЕС просьбах Великобритании

    В Польше раскрыли реальную причину отказа передавать МиГ-29 для ВСУ

    Трамп захотел пригласить Обаму и Байдена в Белый дом для одной цели

    Появились кадры с места убийства отправившейся за грибами 12-летней девочки в Ленобласти

    Раскрыто направление бегства ВСУ от Константиновки

    Замглавы ЦБ оценил перспективу заморозки вкладов россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok