Трамп захотел пригласить Обаму и Байдена в Белый дом для одной цели

Трамп допустил приглашение в Белый дом Обамы и Байдена для совместного просмотра футбола

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил совместный просмотр в Белом доме матча по американскому футболу в компании своих политиков Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы и Джо Байдена. Об этом политик рассказал в подкасте второй леди США Уши Вэнс.

«Может быть, мне стоит пригласить Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена вместе с Бушами или Бушем? Может быть, мне стоит пригласить некоторых из этих людей для совместного просмотра футбольного матча?» — вопросил Трамп.

Политик добавил, что это «была бы неплохая история» и «пресса сошла бы с ума».

Ранее Дональд Трамп допустил, что сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер может одержать успех на предварительных выборах кандидата от Демократической партии для следующих президентских выборов. До этого Хантер признал, что был деградировавшим крэковым наркоманом.

До этого Трамп назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку американскими лидерами.