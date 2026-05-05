Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

04:07, 5 мая 2026

Обама заявил, что его поразила необразованность Трампа в 2016 году
Марина Совина (ночной редактор)
Барак Обама. Фото: Jim Vondruska / Reuters

Бывший президент США Барак Обама рассказал о впечатлении, котором оставил действующий американский лидер Дональд Трамп, посетивший в 2016 году Белый дом. Об этом сообщает The New Yorker.

«Обама встретился с Трампом во время традиционного пред-инаугурационного визита в Овальный кабинет, его поразило, насколько необразованным и нелюбопытным был избранный президент», — говорится в материале.

По словам Обамы, республиканец показался ему равнодушным к разговорам о потенциальных угрозах национальной безопасности со стороны КНДР и России. Политик добавил, что Трамп предпочитал хвастаться числом участников своих предвыборных митингах. Обама отметил, что больше не питает иллюзий насчет главы Белого дома.

Ранее Трамп назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку американскими лидерами. Он вспомнил оценку своего бывшего врача Ронни Джексона, о которой политик упомянул в беседе с журналистами. Медика спросили, кто здоровее — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Дональд Трамп. «Он сказал: "Президент Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет"», — заявил американский лидер.

