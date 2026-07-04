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05:56, 4 июля 2026Мир

В США узнали о «раздражающих» ЕС просьбах Великобритании

Bloomberg: Великобритания «раздражает» ЕС желанием права голоса
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Великобритания желает получить право голоса в ключевых комитетах Евросоюза, однако это стремление «раздражает» ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Великобританию интересует присоединение к комитетам, занимающимся доработкой правил в области сельского хозяйства, а также рынков углеродных квот и электроэнергии блока.

«Мы восстанавливаем наши отношения с ЕС, чтобы стимулировать торговлю, сократить бюрократические проволочки и создать больше возможностей для молодежи», — рассказал британский чиновник.

По словам источников агентства, Евросоюз не одобряет идею «сопричастности» без членства. Кроме того, Еврокомиссия заняла позицию, согласно которой Великобритания не имеет права на подобное участие.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что Великобритания разрушает основы Европейского союза, подменяя его властные структуры механизмом «евротройки» — неформального объединения Лондона, Парижа и Берлина.

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