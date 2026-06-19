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14:15, 19 июня 2026Мир

Британию обвинили в разрушении Евросоюза

Мартынов: Великобритания разрушает ЕС через руководство «евротройкой»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания разрушает основы Европейского союза (ЕС), подменяя его властные структуры механизмом «евротройки» — неформального объединения Лондона, Парижа и Берлина. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

«Британия сама вышла из Европейского Союза, а сейчас через руководство вот этой "евротройкой" разрушает Европейский Союз изнутри через атаку основополагающих принципов, на которых этот Евросоюз, в принципе, построен», — указал эксперт.

Мартынов также указал, что диктат Соединенного Королевства странам Евросоюза, несмотря на его выход из объединения, является унизительным. Он также напомнил, что в основе принятия решений ЕС стоит принцип согласия, который сам же подрывается председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что ЕС «водит украинцев за нос», рисуя перед ними перспективы якобы скорой евроинтеграции и богатой жизни. По данным разведки, перспективы возможного вступления Киева «существенно хуже, даже чем у Молдавии».

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