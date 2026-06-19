СВР: ЕС водит украинцев за нос, заявляя о перспективах скорой евроинтеграции

Европейский союз (ЕС) «водит украинцев за нос», рисуя перед ними перспективы якобы скорой евроинтеграции и богатой жизни. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Европейские чиновники и политики рисуют перед украинцами завлекательные картины (...). Им обещают богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе ЕС, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов. Но реальность совершенно иная (...). Еврочиновники (...) в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение Украины в состав ЕС на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено», — отмечается в заявлении.

По данным разведки, перспективы возможной евроинтеграции Украины «существенно хуже, даже чем у Молдавии». Причинами для этого служат развал украинской экономики, «невиданные масштабы коррупции» и вооруженный конфликт с Россией.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в Брюсселе прекрасно осознают отсутствие шансов у Киева присоединиться к объединению, но европейцы все равно намерены продолжать обманывать украинцев.

«Вновь и вновь звучит мантра, что "светлое будущее" Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его водят за нос? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, — это служить пушечным мясом в борьбе с Россией», — заключили в СВР.

Ранее стало известно, что Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС. Против также высказывается Венгрия.