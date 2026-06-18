Две страны выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС

Euractiv: Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС

Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает портал Euractiv.

«На Албанию ушло уже 11 лет, почему же мы должны решить вопрос с Украиной за три недели?» — заявил один из европейских дипломатов.

По данным издания, вступление Украины в ЕС к 2028 году, как того требует президент страны Владимир Зеленский, считается в европейских столицах «невозможным и даже не подлежащим обсуждению».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен анонсировала переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз с 15 июня. На них, в частности, будут обсуждаться разделы о демократии, евроценностях и верховенстве закона.