Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 18 июня 2026Мир

Премьер Венгрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр выступил против быстрого вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Laia Ros / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против быстрого открытия всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По словам политика, процесс в дальнейшем должен продвигаться в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами. Он добавил, что Будапешт дал согласие на открытие первого переговорного кластера после достижения договоренностей между Киевом и Будапештом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на чемпионате мира

    В Иркутске в продаже появился уникальный внедорожник Toyota

    Европейская страна призвала наращивать военную помощь Украине

    Раскрыта стоимость аренды роскошной виллы на отдыхе Кудрявцевой

    В Нидерландах высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Израиль разорвал все контакты с Каллас

    Премьер Венгрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

    ВСУ вновь атаковали Севастополь

    У звезды «Фабрики звезд» нашли недвижимость на 100 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok