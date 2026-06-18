Премьер Венгрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против быстрого открытия всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По словам политика, процесс в дальнейшем должен продвигаться в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами. Он добавил, что Будапешт дал согласие на открытие первого переговорного кластера после достижения договоренностей между Киевом и Будапештом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.