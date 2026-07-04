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05:40, 4 июля 2026Силовые структуры

Появились кадры с места убийства отправившейся за грибами 12-летней девочки в Ленобласти

СК показал кадры с места убийства отправившейся за грибами 12-летней девочки в Ленобласти
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Информационный центр СК России / Telegram

Появились кадры с места убийства 12-летней девочки, которая отправилась за грибами в Ленобласти, но не вернулась домой. Видео опубликовал Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

«По результатам проведенной работы тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти», — указано в сообщении. Судебные эксперты и сдедователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.

Также уточняется, что СК работает над установлением личности подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка и его задержанием.

Ранее сообщалось, что первым подозреваемым стал мужчина, который живет в городе неподалеку от садоводства, где у семьи девочки дача. Его видели в садоводстве ранее. Очевидцы рассказали, что он подходил к детям, пытался с ними заговорить и делал им комплименты.

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