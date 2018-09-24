Челябинск утонул в мусоре

Власти Челябинска объявили режим повышенной опасности из-за перебоев с вывозом мусора, сообщила пресс-служба городской администрации.

Для стабилизации ситуации из местного резервного фонда было выделено 14 миллионов рублей, которые пойдут на ликвидацию завалов, в том числе у контейнерных площадок. Вывоз мусора будет осуществляться круглосуточно, для этого в город привезли технику из Миасса, Златоуста, Екатеринбурга, Магнитогорска и Кургана. По предварительным прогнозам, на решение проблемы потребуется минимум 10 дней. За неоказанные услуги населению обещали сделать перерасчет.

Мусорный коллапс в Челябинске возник после того, как 11 сентября была закрыта старая городская свалка, которая работала с 1949 года и была источником смога. Другая находится дальше на 80 километров. В результате несколько компаний отказались вывозить отходы, потребовав увеличить тарифы из-за роста транспортных расходов. Мусор в городе не убирали неделю, контейнеры на улицах стоят переполненными и источают зловонный запах. 21 сентября прокуратура потребовала от чиновников скорее разрешить ситуацию.

23 сентября челябинцы оставили несколько мешков с мусором перед дверями «ГорЭкоЦентр+» — именно эта компания отказалась вывозить отходы на новый полигон. Прокуратура пригрозила руководству организации уголовными делами в случае ухудшения ситуации.

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