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На свалке под Петербургом обнаружены миллионы тонн токсичных отходов

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На мусорном полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области сложилась критическая ситуация, вызванная скоплением двух миллионов тонн токсичных промышленных отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Совета безопасности Николая Патрушева.

«Необходимо Минприроды совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обеззараживание захороненных химических отходов», — сказал Патрушев на совещании в Нарьян-Маре.

Он отметил, что проблема свалки уже поднималась на одном из предыдущих заседаний Совета безопасности, но до сих пор никаких действий для ее решения не предпринималось.

Патрушев добавил, что в сфере обращения с отходами в Северо-Западном федеральном округе много криминала и коррупции. По его словам, это связано с «длительным игнорированием проблемы на уровне руководства регионов». В ответ полпред президента в СЗФО Александр Беглов предложил активнее решать проблемы экологии в регионах и попросил денег из федерального бюджета.

В середине августа Минфин выступил с инициативой ввести новый налог — на экологию. В ведомстве планируют штрафовать организации и граждан за загрязнение окружающей среды, а полученные деньги направлять на финансирование экологической политики.

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