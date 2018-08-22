Депутат спилил качели на детской площадке и отвез к себе на дачу

В Новосибирской области прокуратура заинтересовалась местным депутатом Александром Лысиковым, который спилил качели на одной из детских площадок поселка Краснообск и установил их в садовом товариществе, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура проверит законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего поселка. В администрации Краснообска запрошен акт осмотра детской площадки с целью оценки законности заключения комиссии», – говорится в сообщении.

НГС.НОВОСТИ / YouTube

Днем ранее, 21 августа, издание «НГС.НОВОСТИ» опубликовало видео, на котором видно, как на детской площадке рабочий спиливает железные качели, их грузят и увозят в неизвестном направлении. Стоящий рядом Лысиков сказал автору ролика, что они якобы были в аварийном состоянии и на них никто не качается, а взамен новые поставят, когда «будете голосовать за это вместе со своим домом ... и договоритесь с мамашками».

Новостной портал сообщал, что в тот же день конструкция нашлась в СНТ «Тихие зори», где депутат занимает пост зампредседателя правления. В разговоре с журналистами парламентарий сообщил, что правление садового товарищества «на свой страх и риск» взяло себе качели, чтобы потом отремонтировать их и сделать частью будущей детской площадки.

На публикацию материала в «НГС.НОВОСТИ» оперативно отреагировали местные чиновники. Всего через два часа на сайте администрации Краснообска появилась новость о проверке детской площадки и признании некоторых конструкций аварийными. О том, что качели уже демонтированы, в сообщении ничего не сказано. На их месте администрация пообещала поставить «воркаутную площадку», но уже в следующем году.

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