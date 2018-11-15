Российские чиновники благоустроили двор и после фотосессии разблагоустроили

Власти Междуреченска (Кемеровская область) поручили установить во дворе жилого дома детскую площадку, которую разобрали и увезли после того, как сфотографировали проделанную работу. Видеозапись погрузки была сделана местной жительницей и опубликована на YouTube-канале члена регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Максима Учватова.

«Буквально час назад приехала "Газель". Выставили лавочки, забор, качели. Женщина из "Газели" все отсняла, в этот момент рабочие отошли в сторону. И теперь они собирают эту детскую площадку, грузят обратно! Это просто нонсенс. Учитесь работать! Только в России такое может быть», — со смехом комментирует междуреченка.

По данным Znak.com, инцидент произошел во дворе дома №5 на улице Октябрьской.

Как пояснил изданию Учватов, в городе недавно назначили нового главу — Владимира Чернова. «И вот с его приходом начали происходить такие волшебные вещи», — рассказал общественник. Комментарий в администрации Междуреченска изданию получить не удалось.

14 ноября сообщалось об увольнении сотрудника администрации Саратовского района Саратовской области. Госслужащий отчитался о ликвидации свалки, подделав фотографии, мусор на которых был убран с помощью фотошопа.

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