«Мэр здорового человека» уволила якутского чиновника за банкеты на миллион

Глава Якутска Сардана Авксентьева, которую в сети прозвали «мэром здорового человека», уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева. Он потратил больше миллиона рублей на два банкета для городской администрации, передает «Интерфакс».

«Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены. С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета», — написала градоначальница в Instagram.

Она добавила, что поручила финансово-экономическому блоку усилить контроль закупок, чтобы выявлять и пресекать необоснованные траты.

Сардана Авксентьева получила свое прозвище в связи с решениями, принятыми на посту мэра. В целях экономии она выставила на торги все дорогие внедорожники мэрии, отказалась оплачивать визит дизайнера Ирины Крутиковой на местный фестиваль меха, заставила дворников вернуться на улицы и другие. Авксентьева была избрана на пост градоначальника в сентябре.

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