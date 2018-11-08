Уральский мэр сбил ребенка и отделался штрафом в 1000 рублей

Мэр Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов заплатил штраф размером в 1000 рублей после того, как сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает Ura.ru.

Лиханов заявил изданию, что пострадавший сам виноват, но его здоровью ничего не угрожает.

Инцидент произошел 24 октября. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале «России-24»: на кадрах мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент его сбивает внедорожник. Мэр выходит из машины, а затем садится обратно и покидает место аварии.

По информации издания, в больницу мальчика доставили родители. В травмпункте у ребенка диагностировали ушиб ноги.

Проверку по делу проводят в Следственном комитете и полиции. Ранее стало известно, что Лиханов является бывшим сотрудником правоохранительных органов, а также числится в местном отделении партии «Единая Россия».

Ранее мэр Краснокамска (Пермский край), сбившая 9-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, получила штраф в 2,5 тысячи рублей. По данным «КП-Пермь», мэр не извинилась перед пострадавшим несмотря на то, что две недели он просидел дома, не мог ходить, а также пропустил важные футбольные соревнования, к которым долго готовился.

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