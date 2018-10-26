В Свердловской области мэр сбил ребенка и уехал

Мэр города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, школьник перебегал дорогу и ударился о бок проезжавшего мимо автомобиля Лиханова. Водитель не затормозил и уехал. Ребенок не пострадал.

В полицию градоначальник не обращался. О произошедшем стало известно после изучения записей с дорожных камер видеонаблюдения.

Лиханов отказался общаться с журналистами, сказав, что находится на мероприятии.

Возбуждено два административных дела о причинении легкого вреда здоровью и оставлении места аварии (статьи 12.24 и 12.27 КоАП).

В начале сентября стало известно, что Тюменский районный суд закрыл уголовное дело против председателя Тюменской городской думы и бывшего мэра Дмитрия Еремеева, которого признали виновным в аварии с двумя погибшими. Его оштрафовали на 160 тысяч рублей. 23 октября суд отправил его дело на доследование.

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