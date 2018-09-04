Спикер гордумы Тюмени отделался штрафом за ДТП с погибшими

Тюменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении спикера городской думы Дмитрия Еремеева, которого признали виновным в ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщил глава Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов на своей странице в Facebook во вторник, 4 сентября.

42-летнего парламентария приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, уточняет Едрышов, который присутствовал на судебном заседании. Между тем прокуратура сообщает о штрафе ниже 160 тысяч рублей.

«Еремеев полностью признал свою вину в ДТП. (...) Следствие пришло к выводу, что в ДТП виновен именно он, что в нарушение ПД начал обгон, не убедившись в его безопасности», — цитирует правозащитника издание Znak.com.

Председатель комитета тюменской гордумы по связям с общественностью Сергей Путильцев в комментарии «URA.RU» сообщил, что ничего не знает о судебном решении.

Спикер Тюменской гордумы попал в аварию 24 июня. Он выехал на внедорожнике Toyota Land Cruiser на встречную полосу. Автомобиль Еремеева столкнулся с машиной такси Toyota Avensis. В результате 23-летний водитель такси и его 30-летний пассажир погибли.

По данным СМИ, Дмитрий Еремеев выплатил потерпевшим около трех миллионов рублей компенсации морального вреда. Так как уголовное дело было прекращено, спикер сохранил водительские права.

«Удивительная история? Разгадка проста. Водитель ленд крузера Дмитрий Еремеев, высокопоставленный единорос, председатель Тюменской городской думы и бывший мэр. Понимаете, да», — заключает Максим Едрышов.

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